Awantura w Polsat News: Posłanka KO oskarża Lewicę. "Kuluarowe plotki"

Wśród gości niedzielnego "Śniadania w Polsat News i Interii" były Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej i Anna Maria Żukowska z Lewicy. To właśnie między tymi posłankami doszło do spięcia w temacie ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

"Dziwię się Lewicy"

Posłanka KO przestrzegała przed zagłosowaniem za ratyfikacyją, gdyż - jej zdaniem - "nie ma co liczyć na jakikolwiek sprawiedliwy i racjonalny podział środków przez PiS". – To są za duże pieniądze, które mają odbudować cała gospodarkę. I to nie są pieniądze Kaczyńskiego – mówiła. Gasiuk-Pihowicz podkreślała, że nie można pozwolić, aby tak gigantyczne środki zostały zmarnowane.

– Dlatego ja się bardzo dziwię postawie części Lewicy, że w poprze w ciemno taki rządowy plan i apeluje do tych polityków: opamiętajcie się – powiedziała.

Jak można się było spodziewać, takie słowa i taki apel nie mogły pozostać bez odpowiedzi. – Wy nie chcecie zagłosować za tym razem z Solidarną Polską, razem ze Zbigniewem Ziobro, żeby cała Europa nie miała pieniędzy – odparła Anna Żukowska, ale Gasiuk-Pihowicz nie odpuszczała. – Nie chce mi się wierzyć, iż po sześciu latach rządów PiS część Lewicy jest tak naiwna, że wierzy w jakikolwiek sprawiedliwy podział środków przez Kaczyńskiego i jego ludzi – stwierdziła posłanka KO, po czym dodała: "Nie chce mi się też wierzyć kuluarowym plotkom jakoby Kaczyński 'kupił' to poparcie części Lewicy jakimiś posadami czy stanowiskami w spółkach, ani że ostatecznie poprą Kaczyńskiego i dadzą mu carte blanche"

"Nie gadajcie potem o dobrym klimacie na opozycji"

Odpowiadając na tego rodzaju insytuacje była rzeczniczka SLD zarzuciła Gasiuk-Pihowicz, że "manipuluje w straszny sposób". – Pani sugestie są haniebne. Nie gadajcie potem o "dobrym klimacie" na opozycji, jak to bardzo wyciągacie rękę i chcecie, żeby była przyjazna, miła atmosfera ugrupować opozycyjnych – dodała Żukowska.

