Bruksela zabierze nam pół miliarda euro? Problemy z KPO

Warszawa zamierza złożyć w grudniu wniosek opiewający na 7 mld euro. Jest jednak problem z jednym z zobowiązań, wynikających z tzw. kamieni milowych. Jak podało radio RMF FM, Polska go nie wypełniła i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja uległa zmianie. Chodzi o objęcie składami ZUS umów o dzieło i zlecenia.

Ile pieniędzy zabierze nam Bruksela?

Komisja Europejska obcina średnio 500 mln euro za jeden niewykonany kamień milowy. Ile straci Polska w przypadku braku realizacji zmian regulacji dotyczących umów cywilnych? To zależy wyłącznie od Brukseli.

Pewne jest natomiast to, że Polska nie wypełni zobowiązania dotyczącego tzw. umów śmieciowych. – Nie zrobimy tego tu i teraz – mówi informator radia RMF FM z kręgów rządowych. Nieoficjalnie wiadomo, że w tej spawie będą toczyć się dalsze negocjacje z KE. Możliwa jest także renegocjacja KPO.

Na możliwość rozmów wskazywała pod koniec października szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

– Ministerstwo Pracy chce negocjacji z KE ws. przesunięcia ozusowania umów co najmniej o rok – powiedziała Dziemianowicz–Bąk.

– Choć kamień milowy mówi o tym, że od 1 stycznia 2025 r. ta zmiana powinna wejść w życie, to my zwracamy się do Ministerstwa Funduszy, do ministra ds. europejskich o negocjacje w sprawie przesunięcia tego terminu, tak żeby ani przedsiębiorców, ani pracowników nie zaskakiwać na dwa miesiące przed Nowym Rokiem – dodała.

Rządzący zrzucają winę na poprzedników

Rządzący zapewniają, że odpowiedzialność za wpisanie zobowiązania do Planu spoczywa na władzach PiS, które przygotowywały projekt.

Tymczasem Komisja Europejska od dłuższego czasu zaleca Polska oskładkowanie "śmieciówek". Takie wnioski są formułowane przez Brukselę w semestralnych raportach gospodarczych.

W tym roku Komisja Europejska ma wypłacić Polsce pieniądze z pierwszego złożonego w tym roku wniosku, opiewającego na kwotę 9,4 mld euro. Wniosek został już zatwierdzony przez Brukselę, a we wtorek ma go zaakceptować jeden z komitetów Rady UE.

