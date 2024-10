Wypłata środków z KPO zagrożona? Źródła w Brukseli mówią o "blamażu" rządu

Nie weszło jeszcze w życie rozporządzenie dotyczące norm jakości węgla spalanego w gospodarstwach domowych. Jest to warunek wypłaty pieniędzy z KPO, który został zapisany w tzw. kamieniu milowym. Oznacza to, że przygotowania do drugiej wypłaty środków z Planu dla Polski (w wysokości 9,4 mld euro) są opóźnione.

Przepychanki w rządzie

Jak podaje RMF FM, między ministerstwami doszło do "przepychanek" dotyczących terminu zakazu spalania węglem niskiej jakości. Rząd uspokaja, zapewniając, że wszystko jest pod kontrolą, a środki z KPO zostaną wypłacone. Tymczasem Komisja Europejska powinna wydać zgodę na wypłatę pieniędzy już w połowie listopada, czyli dwa miesiące po złożeniu przez Polskę wniosku o drugą. Pismo zostało wniesione 13 września br.

W dalszej kolejności sprawę przejmuje Rada UE, która ma jeszcze miesiąc na decyzję w tej sprawie. 10 grudnia odbywa się bowiem posiedzenie szefów resortów finansów państw Unii Europejskiej, a Komisja Europejska musi zdążyć z wypłatą środków przed końcem roku. W ramach KPO wnioski można składać tylko dwa razy do roku.

Donald Tusk zapowiadał, że dwie wypłaty nastąpią w tym roku. Czy to jednak możliwe? – Jeżeli rozporządzenie nie weszłoby w życie, to KE nie może wydać pozytywnej oceny, bo sam projekt aktu prawnego nie wystarcza – przekazał informator RMF FM.

Rozmówca korespondentki radia w Brukseli nazwał działanie polskich władz "blamażem". – Robią to na ostatnią chwilę. O tym, że ze względu na smog konieczne są nowe normy dla węgla, było wiadomo od czasów rządu Morawieckiego – podkreślił.

Co składa się na drugą wypłatę z KPO?

Na drugą płatność z Krajowego Planu Odbudowy składają się dwie transze środków w wysokości 5,725 miliarda euro i 4,540 miliarda euro. Łącznie dla Polski przewidziano – w ramach tej wypłaty – środki w wysokości 9,4 miliarda euro. Wspomniana kwota zostanie pomniejszona o zaliczkę, którą KE wcześniej wypłaciła Polsce.

Pierwszy wniosek o wypłatę środków (w wysokości 6,3 mld euro) złożył w grudniu 2023 r. Donald Tusk, zaraz po objęciu teki premiera. Komisja Europejska wypłaciła pieniądze w kwietniu 2024 roku.

Po zmianach, Krajowy Plan Odbudowy składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro w postaci dotacji, a 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

