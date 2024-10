Wiadomo, ile pieniędzy KE wypłaciła w ramach Next Generation

– Do tej pory Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 267 mld euro, co stanowi 41 proc. całkowitej kwoty koperty. W przygotowaniu jest 16 wniosków o płatność, co stanowi prawie 45 mld euro – powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych Paolo Gentiloni podczas konferencji prasowej.

– Naszym celem jest zwiększenie wypłat RRF do kwoty około 300 mld euro do końca 2024 r., co będzie stanowić blisko 50 proc. puli RRF – dodał.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) to tymczasowy instrument, który jest centralnym elementem NextGenerationEU – planu UE mającego na celu wyjście z kryzysu silniejszą i bardziej odporną.

KE chce wymuszać na państwach członkowskich konkretne decyzje

Jak podaje Politico, przewodnicząca Komisji Europejskiej chce móc wywierać presję na państwa członkowskie, aby zmusić je do wdrożenia preferowanych przez Brukselę reform. Chodzi m.in. o promocję rolnictwa ekologicznego, ale także rozwiązanie kwestii nierówności płci.

Politico powołuje się na nieformalny dokument unijnych urzędników z komisji ds. budżetu, do którego dotarli jego dziennikarze. Wynika z niego, że państwa członkowskie będą musiały spełnić szereg wymogów, aby otrzymać pieniądze z następnej unijnej perspektywy na lata 2028 – 2034.

Zgodnie z dokumentem, około 530 unijnych programów obecnie realizowanych w każdym państwie UE zostanie połączonych w jedną krajową pulę gotówki, która która będzie dzielona pomiędzy poszczególne sektory, od dopłat dla rolników po mieszkalnictwo socjalne.

W piśmie skierowanym do KE stwierdzono, że kraje będą musiały zająć się np. kwestią nierówności płci, aby otrzymać pieniądze na mieszkania socjalne lub promować rolnictwo ekologiczne, aby uzyskać dostęp do funduszy na rolnictwo. Autorzy artykułu wskazują, że takie rozwiązanie prawdopodobnie wywoła sprzeciw wśród rolników, którzy otrzymują dotacje od UE.

W założeniu nowe rozwiązania budżetowe mają pomóc UE m.in. spłacić powstały po pandemii COVID-19 dług wynoszący 300 mld euro. Koncentracja środków i wytyczne z Brukseli mają "skierować środki z nieproduktywnych dotacji — automatycznie przyznawanych tradycyjnym sektorom, takim jak rolnictwo — na nowe priorytety, takie jak obronność i tworzenie paneuropejskich liderów przemysłowych".

Politico wskazuje, że Ursula von der Leyen powierzyła nowemu komisarzowi UE ds. budżetu, Piotrowi Serafinowi, zadanie opracowania "planu dla każdego kraju łączącego kluczowe reformy z inwestycjami”.

Czytaj też:

Chiny uderzają we francuski biznes. To odpowiedź na unijne cłaCzytaj też:

Zmiany dla przedsiębiorców. Rada UE przyjęła nowy pakiet