Nowe zasady testowania na koronawirusa. Już nie będzie potrzebne skierowanie

Szef MZ na konferencji prasowej przekazał, że będzie nowa ścieżka testowania na obecność koronawirusa.

Testy bez pośrednictwa lekarza

– Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, żeby zlecać za pośrednictwem lekarza badania w kierunku COVID-19. Będzie można to zrobić samodzielnie, bez konieczności korzystania z lekarza – poinformował minister Adam Niedzielski.

Wyjaśnił, że na stronie gov.pl/dom znajduje się formularz, który należy wypełnić. – To podstawowe pytania, które dotyczą sytuacji identyfikowania ryzyka, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, a z drugiej strony podsumowanie objawów, z którymi macie państwo do czynienia. Jeśli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii i potwierdzając tożsamość będzie wystawiał zlecenie na wykonanie badania – powiedział minister.

Adam Niedzielski podkreślił, że konsultanci będą dostępni od 8 do 18, również w weekendy. Wyniki badania - jak dodał - będzie można odczytać na internetowym koncie pacjenta.

Miniser zdrowia zapewnił, że badanie będzie bezpłatne i wyraził nadzieję, że pozwoli to na zwiększenie dostępności do testów.

Nowe zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej

Testy minionej doby

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykonano 42 372 testy na obecność SARS-CoV-2. Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 10 711 359 próbek pobranych od 10 406 359 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 630 187 badań.

Zestawienia publikowane przez ministerstwo mówią, że w szpitalach przebywa 20 249 chorych z COVID-19; pod respiratorami jest 2084 pacjentów. MZ podało w poniedziałek, że jest 10 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 28 chorych zmarło.

Od 4 marca, gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia w Polsce, potwierdzono go dotąd u 1 917 527 osób, z których 47 206 zmarło.

