Sondaż zaufania do polityków. Trzaskowski z ogromnym wzrostem, ale lider jest jeden

Najnowsze zestawienie polityków wzbudzających w Polakach zaufanie został przygotowany przez pracownię na zlecenie Onetu. Według opracowania autorstwa IBRiS pierwsza trójka polityków, którym ufają Polacy to prezydent kraju, prezydent stolicy oraz premier polskiego rządu.

Andrzej Duda na czele

Prezydentowi Dudzie ufa 42,9 proc. respondentów. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania sprzed miesiąca. Jeszcze większy wzrost zanotował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wzbudza zaufanie wśród 41,9 proc. Polaków i może się pochwalić wynikiem lepszym o 6,5 punktu procentowego w porównaniu do badania z lutego. Na trzecim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi polskiego rządu ufa 37,3 proc. badanych. To spadek o 0,5 punktu procentowego.

Kukiz z największym spadkiem

Dalsze miejsca w zestawieniu zajęli: lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 36,3 proc. ankietowanych, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z zaufaniem na poziomie 29,5 proc. oraz minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu ufa 29,2 proc. respondentów.

Największy spadek zaufania zanotował z kolei Paweł Kukiz. Obecnie ufa mu tylko 16 proc. badanych. Jest to spadek aż o 9 punktów procentowych.

Komu nie ufają Polacy?

Sondaż przynosi także informacje o tym, kto wzbudza największą nieufność wśród Polaków. Liderem tego zestawienia jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 59,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się Zbigniew Ziobro. Ministrowi sprawiedliwości nie ufa 52, 8 proc. respondentów (ufność deklaruje 22,1 proc.). Trzecie miejsce zajął Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji nie wzbudza zaufania wśród 47,3 proc. Polaków (ufa mu 16,5 proc. badanych).

Najmniejszą nieufność wzbudzają z kolei Adam Niedzielski (21,7 proc.), Szymon Hołownia (27,4 proc.) oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek (31,2 proc.).

Rozpoznawalność polityków

Badanie IBRiS przynosi jeszcze jedną ciekawą obserwację dotyczącą rozpoznawalności polityków. Dowiadujemy się bowiem, że prawie co piąty Polak (18,9 proc.) nie wie, kto jest aktualnie ministrem zdrowia. Z kolei co czwarty badany (25,4 proc.) nie wie, kto obecnie jest marszałkiem Sejmu, a niemal co piąty (19,3 proc.) nie zna aktualnego marszałka Senatu.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 12-13.02.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.

