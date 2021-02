Spada zaufanie do polityków. Słabsze wyniki liderów rankingu

Jak czytamy na portalu Onet.pl, nawiększym poparciem w tym miesiącu cieszy się prezydent Andrzej Duda, zdobył on głosy 38,9 proc. Polaków (to o 3 pkt proc. w porównaniu do pomiaru ze stycznia).

"Prezydent tuż po zdobyciu reelekcji osiągnął rekordowy, ponad 50 proc. wynik, a ostatni raz spadł poniżej 40 proc. w lipcu 2018 r. (wówczas 38,7 proc.)" – napisano w artykule.

Spadek zaufania odnotowli również politycy na niższych miejscach w rankingu.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który zajął drugie miejsce, ufa w tej chwili 37,8 proc. badanych (to aż o 5,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim zestawieniu). "W jego przypadku to najgorszy rezultat od kwietnia 2018 r. (wówczas 36,5 proc.)" – czytamy na portalu.

Podium zamyka Szymon Hołownia, lider ugrupowania Polska 2050 i były kandydat na prezydenta, może on liczyć na zaufanie 37,7 proc. ankietowanych (spadek aż o 5,6 pkt proc. w stosunku do stycznia).

Tuż za podium uplasował się Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,4 proc. głosów (-0,7 pkt proc.).

Tusk i Kosiniak-Kamysz ze wzrostem

Są jednak politycy, do których zaufanie odrobinę wzrosło od stycznia.

Piąte miejsce w zestawieniu zajął lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zdobywając 33,5 proc. głosów badanych (+2,7 pkt proc.).

Odrobinę zyskał również, znajdujący się na szóstym miejscu, Donald Tusk. Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej zdobył w tym miesiącu zaufanie 28,8 proc. Polaków (+0,1 pkt proc.).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się też: Adam Niedzielski – 26,7 proc. (-3,5 pkt proc.), Elżbieta Witek – 24,8 proc. (debiut), Jarosław Kaczyński – 24,1 proc. (-7,6 pkt proc.) oraz Tomasz Grodzki – 21,7 proc. (-0,7 pkt proc.).

