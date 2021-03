Warszawa: Do 2028 roku ruszy trzecia linia metra

Zgodnie z planem zaprezentowanym przez ratusz trzecia linia metra będzie się rozpoczynać przy Dworcu Zachodnim, a następnie prowadzić przez Plac Narutowicza i Plac Konstytucji, który będzie również nową, dobudowaną stacją pierwszej linii, na drugą stronę Wisły.

Trzecia linia metra dwukrotnie przetnie Wisłę

Z kolei po prawej stronie rzeki metro będzie zatrzymywać się na stacjach: Rondo Waszyngtona, Stadion Narodowy (połączenie z II linią), Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i dojeżdżać będzie do końcowej stacji Gocław.

Ponadto, za stacją Dworzec Wschodni ma powstać także rozgałęzienie do stacji techniczno-postojowej Kozia Górka. Docelowo, trasa trzeciej linii ma być poprowadzona od stacji Gocław z powrotem przez Wisłę na zachodni jej brzeg i kończyć się, w zależności od wybranej później opcji, albo na Służewcu, albo na Okęciu.

Jako pierwsze mają zostać uruchomione stacje od Dworca Wschodniego do Gocławia. Ma to nastąpić do 2028 roku.

Trzaskowski: Rozpoczynamy kolejną wielką inwestycję

"To moment, na który warszawianki i warszawiacy czekali. Na dobre rozpoczynamy kolejną wielką inwestycję w stolicy – budowę III linii metra! Dzięki temu już za kilka lat dogodnie połączy ona Pragę-Południe z centrum, a docelowo stworzy 2 nowe połączenia obu brzegów" – napisał na w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Chcemy dobrze przygotować ten projekt na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Natomiast w drugiej połowie roku zlecone zostaną prace nad studium technicznym linii M3 po lewobrzeżnej stronie Warszawy" – dodał cytowany przez Onet prezydent Warszawy.

W 2018 roku, jeszcze jako kandydat na stanowisko prezydenta stolicy z ramienia PO i Nowoczesnej, Rafał Trzaskowski mówił nie tylko o trzeciej, ale także o czwartej linii metra.

