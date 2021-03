Trzaskowski zakażony koronawirusem. "To powinno nam wszystkim pokazywać, jak niebezpieczny i zdradliwy jest to wirus"

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że jest zakażony koronawirusem. "Dołączyłem do Gosi i dzieci. Chorujemy razem. Uważajcie na siebie!" – napisał na Twitterze.

Wcześniej prezydent Warszawy informował, że przebywa na kwarantannie, po tym, jak u jego żony wykryto zarażenie. Miał wówczas pracować zdalnie. "Ze względu na chorobę mojej żony przebywam na kwarantannie. Na razie jestem zdrowy - test robiłem wczoraj. Pracuję zdalnie. PS Trzymajcie kciuki za Gosię" – pisał Trzaskowski w piątek na swoim profilu na Twitterze.

"Na razie nie jest źle"

O to, jak czuje się obecnie wiceszef Platformy Obywatelskiej zapytał posła tej partii Marcina Kierwińskiego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski.

– Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim w sobotę. Mówił, że na razie nie jest źle, ma pierwsze objawy, ale nie są one bardzo dotkliwe – zdradził poseł Koalicji Obywatelskiej. – Trzymamy kciuki, że przejdzie tak całą chorobę – dodał.

Zdaniem Marcina Kierwińskiego, przykład prezydenta Warszawy pokazuje, że "wirus nie wybiera". Jak tłumaczył, Rafał Trzaskowski bardzo uważał i bardzo restrykcyjnie podchodził do wszelkich przepisów, do dezynfekcji, do noszenia maseczki, a mimo to nie ustrzegł się choroby. – To powinno nam wszystkim pokazywać, jak niebezpieczny i zdradliwy jest to wirus – podkreślił rozmówca Michała Wróblewskiego.

Rafał Trzaskowski to nie jedyny polityk, który w ostatnich dniach zachorował na COVID-19. Zakażony jest też wicepremier Jarosław Gowin oraz poseł Lewicy Andrzej Rozenek.

Czytaj też:

Polityczne konsekwencje choroby Gowina. "Inicjatywa zostanie przełożona"

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły 10 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw: mazowieckiego (2311), śląskiego (1247), pomorskiego (1100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko-pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko-mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139).

Jak przekazano, z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.

Czytaj też:

"To bardzo niepokojące". Minister zdrowia nie wyklucza obostrzeń dla całego krajuCzytaj też:

Poseł Lewicy zakażony koronawirusem. "Objawy mam książkowe"