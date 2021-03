Dodatkowe zajęcia dla uczniów. Rada Ministrów przyjęła projekt

Projekt przedłożył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną ustalone wkrótce w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na chwilę obecną wiadomo, że celem nowelizacji "ustawy anty-covidowej" ma być umożliwienie uczniom uczestnictwa w dodatkowych zajęciach po powrocie do nauki stacjonarnej.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów – istota projektu

Propozycja została przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek 16 marca. "W związku z COVID-19, rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia" – informuje na swojej stronie internetowej Centrum Informacyjne Rządu.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów – założenia

Według wstępnych założeń projektu zajęcia będą organizowane:

wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;

dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);

wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 15 marca rząd przedłużył do 28 lutego naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, normalne zajęcia mają też przedszkolaki.

Czytaj też:

Jest rozporządzenie ws. nauki zdalnej i hybrydowejCzytaj też:

Starsi uczniowie zostaną w domach. Nowe rozporządzenie RM