Hakerzy zaatakowali Polską Agencję Atomistyki

"Informacje o rzekomym komunikacie PAA, jakoby zaistniało zagrożenie radiologiczne, są NIEPRAWDZIWE. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów o niebezpieczeństwie od partnerów międzynarodowych" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym w środę na stronie internetowej Agencji.

Atak hakerski

To komentarz PAA do nieprawdziwego komunikatu o alercie przed znacznym wzrostem promieniowania w północno-wschodniej części Polski. Jak się okazało, jego autorem nie była Agencja. Doszło do ataku hakerskiego.

"Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała dzisiaj żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej w Polsce" – napisano w oświadczeniu.

Państwowa Agencja Atomistyki – czym się zajmuje?

Agencja jest urzędem zapewniającym obsługę prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

"Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska" – czytamy na stronie internetowej PAA.



Do zadań Agencji należy m.in. przygotowywanie dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej oraz zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.



