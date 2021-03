Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Oczywiście zawistne prawactwo rozpoczęło kampanię shamingu wobec Rafała, że dołączył za późno, nie miał wpływu, to nic nie znaczy itp. Sami widzicie, iż zarzuty te są zupełnie nietrafione. Czy mamy 100 proc. pewności, iż gdyby Rafał nie dołączył, to komuna by upadła? Skąd wiemy, co by wtedy się stało? A tak mamy czarno na białym: Rafał dołączył, komuny nie ma. Dziękujemy, Rafał.