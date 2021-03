"To straszliwe słowo już jest zakazne". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Właśnie przeglądam nowy numer tygodnika "Do Rzeczy" i już okładka jest nie do przyjęcia. Nie wiem, jakimi sankcjami dysponuje Rada Języka Polskiego, która zabroniła używania tego słowa, ale my go używamy – mówi publicysta Rafał A. Ziemkiewicz, zapowiadając najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy".

– "Murzyn". Straszliwe słowo, już jest zakazane. Tak samo jak słowo "homoseksualista", a nawet "imigracja zarobkowa", "migrant ekonomiczny" – to są brzydkie słowa. Natomiast zdaniem profesorów, również językoznawców, "wypier..." albo "je..." – ja to kropkuję, bo dla mnie to są brzydkie słowa, a dla nich nie. Tak się wzięło i porobiło – wskazuje Rafał Ziemkiewicz. Publicysta zachęca do lektury nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy". – Rada Języka Polskiego, kwestionując używanie słowa „Murzyn”, wykonała krok, który może uruchomić lawinę kastrowania języka polskiego w imię nowych ideologii – ostrzega Tomasz Rowiński w artykule „Sprawa «Murzyna»”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Paweł Kukiz znów zaczął być zauważany przez media. Negocjuje z Jarosławem Kaczyńskim, z Jarosławem Gowinem, zapowiada rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą, stawia warunki i nie zaprzecza spekulacjom o możliwym wsparciu Zjednoczonej Prawicy… Czy rockman, który swego czasu zmienił bieg polskiej polityki, wróci jeszcze do gry, czy już tylko jest rozgrywany? – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Przyczółek do reaktywacji”. – Twórcy serialu „Nowy wspaniały świat” próbują połączyć przesłanie powieści Aldousa Huxleya i współczesne obsesje lewicy. Ze zmiennym szczęściem – ocenia Piotr Gociek w tekście „Upadek Nowego Londynu”.