Gorzki wpis Żukowskiej. "Po prostu przepraszam"

Wiceprzewodnicząca klubu Lewica ogłosiła w niedzielę w mediach społecznościowych, że odchodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Zastrzegła jednak, że nie wstąpi do klubu Prawa i Sprawiedliwości i pozostanie posłem niezrzeszonym.

"Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem. Program jak i praktyka działania politycznego Porozumienia, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym" – napisała Pawłowska.

Szok na lewicy

Decyzja Pawłowskiej wywołała szok w obozie lewicy. Jej niedawni koledzy i koleżanki nie potrafią zrozumieć motywów przejścia do partii współtworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy. Na polityk posypały się mocne oskarżenia.

"Monika Pawłowska, po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego. Krzyż na drogę" – stwierdził poseł Trela.

Również Joanna Senyszyn w audycji na antenie Polskiego Radia 24 komentując transfer Pawłowskiej, stwierdziła, że w takich sytuacjach posłowie powinni oddać mandat.

"Dni pełne goryczy"

Głos w sprawie Pawłowskiej zabrała również Anna Maria Żukowska. Była rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej w gorzkim wpisie przeprosiła za zachowanie koleżanki.

"Po prostu przepraszam. @Pawlowska_pl zawiodła zaufanie przede wszystkim Wasze. Zawiodła szczególnie boleśnie młodych z @mlodalewica_, którzy liczyli na realizację przez nią programu @__Lewica-y. Takie dni są pełne goryczy, ale konsolidują ludzi wokół wartości" – napisała Żukowska.

