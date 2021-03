"Można się zeszmacić". Żenujący wpis Gretkowskiej o Lewandowskich

Po tym jak piłkarz polskiej reprezentacji Robert Lewandowski otrzymał państwowe odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy wylała się na niego fala hejtu. Do krytyki sportowca za to, że przyjął order przyłączyła się Manuela Gretkowska.

"Co za dzień. Mąż Ani Lewandowskiej znanej z Siły (nabywczej) Kobiet pojechał w łachę do Dudy po medal. Prezydenta popierającego deptanie prawa, nie tylko kobiet. Aaa to może dlatego, że Lewandowski będzie miał proces. Tego samego dnia pisarz Żulczyk dowiaduje się, że też będzie miał proces. Prokuratura podała go do sądu. Grozi mu wyrok 3 lat więzienia za „debila”. Pisarz odsiedzi je bohatersko za prezydenta? Siła dosłowności literatury i słabość prawa w Polsce" – napisała Gretkowska na Facebooku.

To jednak nie koniec. Pisarka zamieściła kolejne posty, w których zarzuciła m.in. Annie Lewandowskiej, że jej produkty są sprzedawane na... stacjach Orlenu.

"Można grać szmatą honorowo, a złotą piłką się zeszmacić. Ania Lewnadowska sprzedaje swoje produkty na Orlenie. Piłka jest okrągła, korzyści dwie. Dla Lewego i prezydenta, który nie jest debilem" – napisała.

Odznaczenie dla Lewandowskiego

Prezydent Andrzej Duda odznaczył kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Duda podkreślił, że jedną z wyróżniających Roberta Lewandowskiego sportowych cech jest systematyczna, ciężka praca. Na początku jednak powiedział, że możliwość odznaczenia wybitnego polskiego piłkarza to dla niego "ważna chwila".

– To dla mnie bardzo ważna chwila, że mogę wręczyć panu Robertowi Lewandowskiemu wysokie państwowe odznaczenie – powiedział prezydent.

Hejt na piłkarza

Lewandowski spotkał się jednak z falą negatywnych komentarzy. Powodem było przyjęcie odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy. Jeden z krytycznych pod adresem piłkarza wpisów zamieściła poseł Platformy Obywatelskiej Iwona Hartwich. Polityk nie spodziewała się jednak riposty, którą wymierzył jej Dariusz Lipiński, były poseł na Sejm, obecnie polityk Porozumienia.

"Nigdy nie przyjęłabym odznaczenia z rąk A. Dudy" – napisała Hartwich. "Skąd Pani przyszło do głowy, że mogłaby dostać order?" – odpowiedział posłance Lipiński.

Lewandowskiego krytykowała również Klaudia Jachira czy Magdalena Środa.

