Zdewastowano kilkadziesiąt dziecięcych grobów. Policja zatrzymała podejrzanego

"Intensywna praca w poszukiwaniu osoby mogącej mieć związek ze zniszczeniem kilkudziesięciu pomników na olsztyńskim cmentarzu doprowadziła do zatrzymania 38-latka. Jego udział w sprawie jest przedmiotem prowadzonego postępowania" – podała we wtorek popołudniu olsztyńska policja.

Jak podaje serwis olsztyn.com.pl, do zatrzymania 38-latka doszło w pobliżu cmentarza. Mężczyzna kręcił się w pobliżu miejsca zdarzenia, przyglądając się pracy policji.

Akt wandalizmu na olsztyńskim cmentarzu

O bulwersującym akcie wandalizmu informuje Radio Olsztyn. Doszło do niego minionej nocy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. Z ustaleń rozgłośni wynika, że nieznani sprawcy zniszczył kilkadziesiąt dziecięcych grobów. Z wielu pomników zerwano płyty nagrobne, część ma także połamane lub rozbite krzyże.

Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot w rozmowie z Radiem poinformował, że do aktów wandalizmu doszło w dwóch kwaterach dziecięcych. – Powywracano nagrobki. Na szczęście nie naruszono szczątków. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało – przyznał. Zbigniew Kot podkreślił, że przy Poprzecznej nigdy wcześniej nie doszło do podobnych aktów wandalizmu.

Zniszczenie pomnika Dziecka Utraconego. "Jakim trzeba być człowiekiem?"

Jest to kolejny przypadek zdewastowania grobów dzieci, opisywany przez media.

W ubiegłym roku głośno było o zniszczeniu pomnika Dzieci Utraconych na cmentarzu komunalnym w Brzezówce na Śląsku. Sprawca oblał go czarną farbą. Wójt gminy Hażlach, który jako pierwszy poinformował o incydencie określił go jako przekroczenie "kolejnej granicy bezmyślności i chamstwa".

"Kochani ten pomnik (ufundowany przez hażlaską firmę #IKONA) jest dla wielu z nas miejscem symbolicznym, gdzie przychodziliśmy zapalić znicz i pomodlić się za dzieci nienarodzone" – pisał Grzegorz Sikorski. Wójt pytał. jakim trzeba być człowiekiem, by zniszczyć tak ważny dla lokalnej społeczności symbol.