"Obrzydliwy typ". Wiceminister ostro o pośle KO: Dla niego skłamać to jak splunąć

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy kolejkę karetek czekających przed jednym ze szpitali. Polityk opozycji ostro skrytykował rząd za walkę z koronawirusem i zaapelował o otwieranie placówek tymczasowych.

"Obrzydliwy typ"

Na jego wpis postanowił odpowiedzieć wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Jeszcze dwa miesiące temu ten pan atakował utrzymywanie szpitali tymczasowych. Codziennie stara się 'kontrolami poselskimi' paraliżować ich pracę. Największą frajdę sprawia mu fotografia kolejki karetek przed SOR. Im gorzej tym lepiej" – napisał polityk i dodał: "Obrzydliwy typ".

W innym wpisie poseł PO alarmował, że we wtorek wieczorem żaden szpital na Mazowszu nie miał wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. "Gdy tylko coś się zwalniało, natychmiast kierowano kolejne osoby! Narodowy miał zajęte 302 miejsca na 318 udostępnionych. Mateusz Morawiecki obiecywał, że będzie ich 1200!"– napisał. Na to również odpowiedział Wąsik. Jak podkreślił informacja podane przez Szczerbę jest nieprawidziwa. "W szpitalach na Mazowszu są miejsca dla pacjentów COVID. Na Narodowym też" – napisał i dodał, że dla Szczerby "skłamać to jak splunąć".

"Ale miejsc byłoby więcej, gdyby samorząd m. st Warszawy uruchomił w pełni Szpital Południowy, na który otrzymał pokaźną dotacje od Rządu" – wskazał wiceminister.

"Wszyscy pacjenci z zakażeniem COVID z Warszawy i Mazowsza mogą się zgłaszać do Macieja Wąsika w sprawie wolnych szpitalnych miejsc. Na Narodowym też. Z pewnością pomoże jego sekretariat w MSWiA" – drwił z odpowiedzi Wąsika poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Polityka to służba..."

Cała aktywność Szczerby w mediach społecznościowych Wąsik skwitował w następujący sposób: "Może jeszcze kiedyś poseł Michał Szczerba zrozumie, że polityka to służba. Ale czytając jego wpisy można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że nie zdarzy to się szybko".

Wymiana zdań zakończyła się zablokowaniem na Twitterze Macieja Wąsika przez posła PO.

Czytaj też:

Kontrola posłów KO w KPRM. Ujawniają "astronomiczne kwoty"Czytaj też:

Posłowie PO o Szpitalu Narodowym: Nie wiedzieliśmy, jak to skomentować