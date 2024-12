Dyplomata nie wytrzymał po wpisie Szczerby. "Zdradzę tajemnicę, niech mnie wsadzą"

Jak przekazał w oświadczeniu premier Irakli Kobachidze, Gruzja nie będzie prowadzić negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej do końca 2028 roku. Szef rządu poinformował również, że do końca 2028 roku Tbilisi nie będzie korzystało z unijnych grantów budżetowych.

W nocy z czwartku na piątek Gruzini niezadowoleni z ruchu rządu wyszli na ulice, by pokazać swój sprzeciw. Oprócz stolicy protesty wybuchły m.in. w Kutaisi, Batumi i Zugdidi. Jak podają tamtejsze media, w Tbilisi użyto gazu pieprzowego, a policjanci stosowali granaty dymne. Doniesienia takie podał serwis Echo Kawkaza (filia Radia Swoboda) i NewsGeorgia.

Te wydarzenia krótko skomentował Michał Szczerba w mediach społecznościowych, który zapewnił o swojej solidarności z protestującymi.

Dyplomata ostro do Szczery: Ty spier***iłeś stosunki Polska-Gruzja

Jego wpis spotkał się z ostrą odpowiedzią dyplomaty Marka Reszuty, który w przeszłości pracował m.in. w Gruzji. "Człowieczku, ty spier***iłeś stosunki polska-gruzja A uj, że zdradzę tajemnicę dyplomatyczną. Niech mnie wsadzą" – rozpoczął swój wpis.

Reszuta napisał, że podczas pracy w Ambasadzie RP w Gruzji dzwonił do Szczerby wielokrotnie, ale ten nigdy nie miał czasu, by zająć się sprawą Gruzji.

"Byłeś przewodniczącym sejmowej komisji współpracy z Gruzją Gruzini obrazili się po twoich wielu odmowach spotkań. Jakie tłumaczenie? Poseł nie ma czasu. Bo tak zapracowany byłeś, że Gruzini się zdenerwowali. A tam, obrazili. Wku***li. Na dźwięk Twojego nazwiska był wylew. Jest do dzisiaj! Wolski, przewodniczący po stronie gruzińskiej powiedział, że z takim kimś jak ty, nie ma chęci mieć nic do czynienia Teraz masz czelność coś mówić o Gruzji????" – napisał Reszuta na portalu X.

