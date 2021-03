Polska Izba Handlu apeluje do rządu. "Pracownicy handlu są niezbędni"

W czwartek rząd przedstawił listę kolejnych koronawirusowych restrykcji. W ramach nowych zasad bezpieczeństwa w okresie 29 marca – 9 kwietnia 2021 zamknięte zostaną m.in. żłobki i przedszkola.

Apel Polskiej Izby Handlu

Restrykcja nie obejmie dzieci medyków oraz funkcjonariuszy służb państwowych, które nadal będą mogły uczęszczać do swoich placówek. Polska Izba Handlu chce, aby wyjątek dotyczył także dzieci pracowników handlu.

Według stanowiska wyrażonego przez organizację ogłoszone w czwartek nowe obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 mogą doprowadzić do niewydolności systemu zaopatrzenia w żywność polskich konsumentów. W konsekwencji mogą pojawić się problemy z zachowaniem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

W związku z tym Polska Izba Handlowa zaapelowała do władz o ponowne przemyślenie zakazów dotyczących funkcjonowania przedszkoli i żłobków dla poszczególnych grup zawodowych, w okresie 29 marca – 9 kwietnia. Organizacja zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ministra rozwoju Jarosława Gowina i ministra edukacji Przemysława Czarnka z apelem, aby dzieci pracowników handlu, tak samo, jak dzieci medyków oraz funkcjonariuszy służb państwowych mogły normalnie uczęszczać do żłobków i przedszkoli.

Maciej Ptaszyński: Pracownicy handlu niezbędni

Dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu, Maciej Ptaszyński argumentuje, że – pracownicy handlu są niezbędni, by zapewniać społeczeństwu dostęp do żywności i produktów pierwszej potrzeby, od których zależy funkcjonowanie społeczeństwa i pośrednio kraju.

– Eliminacja funkcjonowania przedszkoli i żłobków dla tej grupy zawodowej automatycznie wpłynie na dyspozycyjność i gotowość do pracy tysięcy osób zatrudnionych w placówkach handlowych w całym kraju – dodaje.

