Wiceminister: Proces szczepień zdecydowanie przyspieszy

Kraska był w niedzielę gościem Polskiego Radia 24. Był tam pytany, czy proces szczepień wkrótce przyspieszy. – Zdecydowanie tak. Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, wynika, że tych szczepionek będzie więcej, dlatego chcemy też poszerzyć punkty, które mogą Polaków szczepić – mówił podczas audycji. Przypomniał także, że już teraz takich punktów jest ponad 6 tys., ale - jak zastrzegł - przy szczepieniach populacyjnych będą potrzebne dodatkowe.

Kraska był pytany również, czy na pewnym etapie szczepień będzie możliwość wyboru szczepionki przez pacjentów. – Jeżeli szczepionka jest dopuszczona przez Europejską Agencję Leków, to ta szczepionka jest bezpieczna, czy ona nazywa się tak czy inaczej. Główną zaletą takiej szczepionki jest to, abyśmy nie zachorowali w ciężki sposób. Żadna szczepionka nie daje w stu procentach zabezpieczenia, ale wszystkie dają pewność, że jeżeli zachorujemy, to będziemy przechodzili to zakażenie zdecydowanie łagodniej" - powiedział. Odnosząc się bezpośrednio do możliwości wyboru szczepionki, stwierdził, że stwarza to problem logistyczny, bo punkty szczepień musiałyby posiadać u siebie kilka rodzajów szczepionek. "Wiemy, że te szczepionki wymagają różnych sposobów przechowywania (...), więc tu jest problem logistyczny – przypomniał.

Bezpieczne szczepionki

Na uwagę, że mogą być osoby, które powiedzą, że mogą zaszczepić się wybraną przez nich szczepionką lub nie zaszczepią się wcale, dlatego być może warto dać im taką możliwość, Kraska, stwierdził, "że być może dojdziemy do takiego momentu, ale musimy uzbroić się w cierpliwość". "Uważam, że te szczepionki, które są dopuszczone, są bezpieczne i nie ma znaczenia, którą będziemy zaszczepieni" - podkreślił.

Z zestawienia opublikowanego w niedzielę na rządowej stronie gov.pl, pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymały 3 mln 860 tys. osób, a obie dawki 1 mln 985 tys. Łącznie wykonano do tej pory ponad 5,8 mln szczepień. Z kolei dzienna liczba szczepień wyniosła prawie 86 tys.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w niedzielę poinformował PAP o planowanych na najbliższy tydzień dostawach. "W poniedziałek spodziewana jest dostawa 507 tys. szczepionki firmy Pfizer, a w środę 660 tys. szczepionek AstraZeneca" - przekazał. Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia 2020 roku.

Czytaj też:

Kiedy do lekarza? Kiedy wzywać pogotowie? Ważne rady na trzecią falę COVID-19Czytaj też:

Johnson: To jest pytanie, na które wciąż tak naprawdę nie znamy odpowiedzi