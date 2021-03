Kuriozalny tweet lewicowej aktywistki. "Internetowy ormowiec"

"Kościół w Biskupcu wczoraj. Ślub. Zanim sięgnęłam po telefon, drugie tyle weszło do środka" – napisała lewicowa aktywistka, działaczka Strajku Kobiet Bożena Przyłuska, zamieszczając zdjęcie spod kościoła św. Jana Chrzciciela w Biskupcu w woj. warmińsko-mazurskim.

Ślub w Wielkim Poście

W odpowiedzi na tweet Przyłuskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, zwrócił uwagę, że zdjęcie przedstawia osoby wchodzące do kościoła na nabożeństwo żałobne, a nie na ślub.

"Ślub. W Wielkim Poście. Goście wręczają nowożeńcom pamiątkowe wieńce" – napisał, zamieszczając zbliżony fragment zdjęcia, na którym widać pogrzebowy wieniec.

Potwierdzili to internauci.

"Donosicielstwo, zamordyzm, represja. Świat lewicowych aktywistów nie przestaje negatywnie zaskakiwać. Teraz rozpoczęli walkę ze... ŚLUBAMI i POGRZEBAMI. Powoli brak nam słów. Czas przywrócić NORMALNOŚĆ!" – czytamy z kolei na profilu Konfederacji.

Limity w kościołach

Od najbliższej soboty (27 marca) obowiązują nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Restrykcje potrwają co najmniej 2 tygodnie. Zgodnie z nowymi regulacjami w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych – 1 osoba na 20 mkw. Odpowiadając dziennikarzom na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że władze kościelne pilnują przestrzegania nowych zasad bezpieczeństwa.

– Po stronie władz kościelnych padła deklaracja pilnowania tego reżimu. Ale oczywiście dobór środków będzie odpowiedni do tego z jakim kościołem, z jaką wielkością parafii mamy do czynienia i to jest pozostawione władzom kościelny – tłumaczył Niedzielski.

– Niemniej chcę powtórzyć, że ze strony władz Kościoła padła deklaracja nie pasywnego, tylko aktywnego przestrzegania limitów, które zostały wprowadzone – dodał minister.

Decyzja o pozostawieniu kościołów otwartych przy jednoczesnym niemal całkowitym lockdownie wywołałaostry spór w rozmaitych kręgach opinii publicznej.

Obostrzenia

Poza ograniczeniami dot. kościołów, rząd zamknął także wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane zamknięte, a galerie i sklepy pozostały zamknięte. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Zamknięte zostały także salony fryzjerskiej oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Rodzice nadal będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Rząd zamknął też wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców.

Minister zdrowia apeluje także, aby zbliżające się święta Wielkanocne spędzić w wąskim gronie. Adam Niedzielski rekomenduje także pracodawcom przejście na pracę zdalną.

