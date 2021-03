Lewica ponawia apel: Zamknąć kościoły

Lewica konsekwentnie popiera rządowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Szczególną uwagę kieruje na kościoły. Na konferencji prasowej w środę poseł Lewicy Beata Maciejewska wezwała władze do objęcia kościołów lockdownem.

Maciejewska: Wreszcie zamknąć kościoły

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Beata Maciejewska zwróciła uwagę na to, że ze względu na epidemię nie działają restauracje, hotele czy inne miejsca, gdzie mogliby się gromadzić ludzie, a kościoły wciąż pozostają otwarte.

Polityk Lewicy podkreśliła, że szpitale znalazły się w dramatycznej sytuacji, a tymczasem "wyspą w tej pandemii" są kościoły. – Wirus nie rozpoznaje, czy ludzie są w kościele, czy w restauracji, wirus nie rozpoznaje, czy ktoś jest wierzący czy niewierzący, tylko atakuje wszystkich – mówiła polityk Lewicy.

– Apelujemy dzisiaj zarówno do abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Wojciecha Polaka, jak i do pana ministra zdrowia Niedzielskiego i pana premiera Morawieckiego o to, żeby wreszcie zamknąć kościoły. Naprawdę nie potrzebujemy miejsc transmisji koronawirusa – mówiła Maciejewska, dodając, że wierni powinni uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem internetu.

Poseł zwróciła też uwagę, że osoby, które chodzą do kościołów często są niezaszczepione. – Nawet jeśli są zaszczepione, to mogą po drodze albo w kościele przenosić na sobie wirusa – dodała parlamentarzystka.

Lewica: Msza święta przez internet

W poniedziałek poseł Lewicy Tomasz Trela mówił w Łodzi, że jego formacja uważa, iż czas kryzysu, to czas solidarności. Zwrócił uwagę, że dziś każdy, kto czuję potrzebę uczestnictwa we Mszy świętej, może włączyć radio, telewizję czy internet. Według polityka nie można dopuszczać do tego, że naraża się na utratę zdrowia a może i życia osoby, które są uczestnikami mszy w kościele.

Poseł zwrócił się do ministra zdrowia i szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji z apelem o przeprowadzenie kontroli związanych z przestrzeganiem zasad sanitarnych w kościołach i poinformowanie o jej wynikach. Trela domaga się zaangażowania w działania kontrolne policji oraz sanepidu. – Żądamy rozpoczęcia kontroli przy udziale policji i inspekcji sanitarnej tak, aby wszystkie te miejsca kultu religijnego, które nie przestrzegają ustalonych zasad, zamykać – mówił polityk.

