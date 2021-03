Prezydent spotka się ze środowiskiem aptekarskim

Tematem debaty będzie m.in. nowelizacja ustawy dotycząca poszerzenia zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień przeciw COVID-19 – poinformowała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa KPRP.

Usprawnienie procesu szczepień

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakłada rozszerzenie kręgu osób z zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia.

Środowisko farmaceutów, a także pielęgniarek już od jakiegoś czasu zabiega o włączenie ich do kwalifikowania do szczepień przeciwko grypie. Takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Również grupa fizjoterapeutów jest otwarta na nowe zadania i chętna, aby taką kwalifikację do szczepień p/COVID przeprowadzać. Wszyscy czekają jednak na szczegóły rozwiązań, m.in. algorytmy na podstawie których mieliby przeprowadzać kwalifikację, ale także ewentualną wycenę nowych zadań – pisze serwis "Polityka Zdrowotna".

Koronawirus w Polsce

Mamy 32 874 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował także kolejnych 653 ofiarach śmiertelnych COVID-19.

32 874 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (6092), mazowieckiego (4813), wielkopolskiego (3695), dolnośląskiego (2826), małopolskiego (2766), łódzkiego (1832), kujawsko-pomorskiego (1659), pomorskiego (1433), zachodniopomorskiego (1330), podkarpackiego (1286), lubelskiego (987), warmińsko-mazurskiego (908), świętokrzyskiego (812), lubuskiego (733), podlaskiego (672), opolskiego (641).

Z powodu COVID-19 zmarło 151 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby.

