"Opluwanym, poniewieranym, bitym i zabijanym". Pawłowicz o kapłanach

W Wielki Czwartek rano w kościołach katedralnych biskupi diecezjalni wraz z kapłanami odprawiają uroczystą Mszę Krzyżma, podczas której święcone są oleje służące do chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie mszy świętej, duchowni odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Ta poranna msza jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne – jest ona upamiętnieniem Ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo.

Modlitwa za duchownych

Przy okazji Wielkiego Czwartku sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz zaapelowała o modlitwę za księży.

"Dziś, modlitwą podziękujmy też KAPŁANOM znoszącym nienawiść i podłość, oczernianym,terroryzowanym i obrażonym już za samą tylko sutannę, opluwanym, poniewieranym, bitym i zabijanym, którzy pomagają nam trwać w naszej wierze" – napisała sędzia TK.

"Obrona naszych kapłanów to nasz obowiązek" – dodaje Pawłowicz.

Ataki na kościoły

W ostatnich miesiącach duchowni w Polsce często spotykali się z agresja, wielokrotnie dochodziło do niszczenia kościołów.

Na początku marca grupa młodych ludzi próbowała wedrzeć się do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w woj. małopolskim. W Lublinie młoda kobieta podpaliła jeden z kościołów. Z kolei na warszawskiej Woli zniszczono drzwi kościoła św. Augustyna.

Do szokującego zdarzenia doszło także w połowie marca w Krakowie. Z relacji świadków wynika, że 20-letnia kobieta weszła do świątyni, po czym rozebrała się do naga i opluła księdza. Przebieg incydentu potwierdzają strażnicy miejscy, którzy zostali wezwani do bazyliki. Kobieta została zatrzymana. Według relacji świadków nie był to pierwszy incydent w krakowskiej świątyni z jej udziałem.

Dwa dni temu w mediach społecznościowych pojawiło się natomiast zdjęcie, na którym widaćrace przed kościołem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Zdjęcie opublikowano na profilu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Nieznani sprawcy odpalili przed kościołem race, przez co wejście do świątyni oraz okolica wokół budynku spowita była gęstym, czarnym dymem. Z kolei na rusztowaniach ustawionych przed kościołem rozwieszono ogromny transparent z hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris. "Piękna akcja! ORDO IURIS WYP*******Ć!" – napisano w poście na Facebooku.

