Ordo Iuris pozywa Neila Datta. W tle sprawa "stref wolnych od LGBT"

Sytuacja miała miejsce podczas publicznego wysłuchania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Neil Datta większość swojej wypowiedzi poświęcił przedstawieniu w sposób tendencyjny i zmanipulowany działalności Ordo Iuris. Wystąpienie, obrazowane slajdami, zawierało twierdzenia, które naruszają dobra osobiste Instytutu, przypisujące mu program i działania niezgodne z rzeczywistością i przedstawiające go w złym świetle, naruszając w efekcie dobre imię i renomę fundacji. Według brukselskiego aktywisty, Ordo Iuris maiłby realizować program, który ma obejmować m.in. tworzenie stref wolnych od LGBT, legalizację przemocy domowej oraz kryminalizację kompleksowej edukacji seksualnej.

"Sprzeczne z prawdą"

Wypowiedź Neila Datty była transmitowana na żywo na stronach Parlamentu Europejskiego i tłumaczona na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. Była także potem powtarzana przez media, w tym polskie. W związku z tym, że nie był to pierwszy atak Neila Datty na Ordo Iuris, Instytut postanowił wystąpić przeciwko niemu z pozwem, domagając się – w celu usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych – opublikowania przez Neila Dattę oświadczenia z przeprosinami oraz zadośćuczynienia.

„Przypisywanie w sposób ewidentnie sprzeczny z prawdą celów instytucji, która bierze aktywnie udział w debacie publicznej i zabiera w niej głos merytoryczny, stanowi naruszenie jej dóbr osobistych, dobrego imienia i renomy. Podkreślenia wymaga jednak to, że tym co naruszyło dobra osobiste Ordo Iuris nie była krytyka Instytutu czy polemika z jego działaniami lub publikacjami. To jest oczywiście dopuszczalne i pan Neil Datta jest uprawniony w ramach wolności słowa do przedstawiania własnych ocen i poglądów. Wolność słowa nie uprawnia go jednak do tego, żeby wypowiadać się na czyjś temat w sposób nierzetelny i nieprawdziwy" – podkreślił Jakub Słoniowski, radca prawny z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

