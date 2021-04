Kolejny dzień ze spadkiem zakażeń. Niedzielski: Od tego będą zależały najbliższe tygodnie

"Dziś 28,1 tys. nowych zakażeń, czyli o ponad 3,6 tys. mniej niż tydzień temu. To kolejny dzień ponad 10 proc. spadku. Od tego jak bezpiecznie spędzimy te Święta zależy co będzie działo się w najbliższych tygodniach" – napisał w sobotę na Twitterze szef resortu zdrowia. Wezwał do pozostania w domu na Wielkanoc.

Koronawirus w Polsce

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku (4506) i na Mazowszu (4115) – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 571 osób.

Trwa akcja szczepień

W Polsce wykonano łącznie 6 462 769 szczepień, w tym 4 404 565 pierwszą dawką i 2 058 204 drugą – wynika z zestawienia opublikowanego w piątek na rządowej stronie gov.pl. Dzienna liczba szczepień wyniosła 185 049.

Do naszego kraju trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140.

Po zastrzykach zanotowano 5593 niepożądane odczyny. Zutylizowano 7693 dawki.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub. r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca

Awaria systemu szczepień

W czwartek wokół rejestracji na szczepienia wybuchł chaos. Rano tego dnia, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk informował w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.

Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a – jak podkreślał – te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.

