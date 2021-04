Lawina ruszyła po świętach. Długie kolejki przed punktami wymazowymi

Jak informuje polsatnews.pl, po świętach szybko rosną kolejki przed punktami wymazowymi. test na koronawirusa muszą wykonać osoby, które po Wielkanocy wracają do pracy za granicę, a to znacznie zwiększa ogólną liczbę oczekujących na badanie.

Jak czytamy w relacji na portalu, w środę długa na kilkadziesiąt osób kolejka ustawiła się jeszcze na godzinę przed otwarciem punktu w Podzamczu w woj. świętokrzyskim. Poprzedniego dnia, we wtorek, kolejka chętnych zaczęła się formować około trzeciej nad ranem.

Mieszkańcy tego regionu mogą wykonywać testy bez skierowań i bezpłatnie.

– Do nas przychodzą ludzie bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, co im ułatwia przyjście. Nie wykonują telefonów, nie czekają na porady. Drugi aspekt to ludzie z zagranicy, którzy przyjeżdżają na święta i wracają do pracy – wyjaśniał Marcin Zawierucha, dyrektor laboratorium w Podzamczu. Jak dodał, dla takich osób wydawane są zaświadczenia w języku angielskim.

Dzisiaj decyzja ws. obostrzeń

Minister Adam Niedzielski w rozmowie w Polsat News ocenił, że trzecia fala epidemii przetacza się obecnie przez polskie szpitale. Przypomniał, że w środę zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym właśnie ta kwestia zostanie poruszona.

Pytany o rekomendacje dotyczące przedłużenia obostrzeń zwrócił uwagę, że sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury szpitalnej. Wskazał, że w grupie najbardziej dotkniętych regionów jest Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Małopolska i Podkarpacie.

– Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach, to z mojego punktu widzenia najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń, ale będziemy dokładnie rozmawiali o tym jutro o godz. 10 pod przewodnictwem pana premiera (Mateusza Morawieckiego) – powiedział Niedzielski.

Dodał jednocześnie, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Konferencja prasowa ministra zdrowia planowana jest na środę na godz. 11.00.

