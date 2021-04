Sobolewski: Podpisuję się pod słowami Terleckiego

– Podpisuje się pod słowami pana marszałka. Jednocześnie chciałbym dodać to, o czym mówił pan prezes Kaczyński, że mamy różnicę zdań w koalicji i oczywiście są takowe. Tutaj nikt tego nie neguje. Natomiast jest od tego kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, gdzie są osiągane kompromisy – mówi Krzysztof Sobolewski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Można powiedzieć: jedziemy dalej. Nam zależy, abyśmy mogli dalej iść jako Zjednoczona Prawica i jeśli tylko Pan Bóg da to w przyszłych wyborach wystartować razem na listach PiS, jako Zjednoczona Prawica. Byśmy mogli uzyskać ponownie mandat zaufania od Polaków, ale to już jest przyszłość – dodaje polityk PiS.

Terlecki o koalicjantach

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił w środę w Sejmie o tarciach w Zjednoczonej Prawicy. – Niestety mamy problemy z koalicjantami, ja tu jestem radykałem i chętnie bym się ich pozbył, ale utrzymujemy jedność w Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów – powiedział.

Krytycznie do słów Terleckiego odniósł się m. in. senator PiS Jan Maria Jackowski. – To jest kolejny serial niepoważnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Jeśli nie będzie koalicjantów, nie będzie tego rządu. W sytuacji pandemii i kryzysu jest to bardzo groźne. Nie wiem, czy takie nieodpowiedzialne wypowiedzi nie są źle odbierane przez opinię publiczną – stwierdził.

Zapytany, czy PiS idzie drogą AWS, Jackowski odparł: – Ja akurat byłem posłem AWS-u i mogę powiedzieć, że jak wsłuchuję się w takie wypowiedzi to mam wrażenie déjà vu, czyli coś, co kiedyś przeżywałem i widziałem na własne oczy.

