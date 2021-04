Głosowanie ws. RPO w przyszłym tygodniu

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 14-15 kwietnia, tj. przyszła środa i przyszły czwartek, ma dojść do głosowania nad powołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej w tej sprawie będzie musiała zebrać się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, by zaopiniować kandydatury na to stanowisko – podaje portal.

Wybór nowego RPO jest o tyle trudny, że musi go zaakceptować także Senat. Izba wyższa odrzuciła poprzedniego kandydata PiS, wiceszefa MSZ Potra Wawrzyka.

Kto następcą Bodnara?

Obecnie w grze są trzy nazwiska. PiS proponuje na stanowisko RPO posła Bartłomieja Wróblewskiego. Polityk zadeklarował, że jako Rzecznik będzie bronił praw wszystkich obywateli, bez względu na poglądy, wyznanie czy kolor skóry. Jednocześnie zaznacza, że nie zrezygnuje ze swoich konserwatywnych poglądów.

Lewica wystawiła działacza społecznego Piotra Ikonowicza. – Najpierw zaproponowała to młodzież lewicowa i Janek Śpiewak, potem temat podjęły media. Reakcja była tak pozytywna, że przekonali się do mnie również politycy z klubu sejmowego – powiedział Ikonowicz w TOK FM.

Działacz zapewnił, że sam nigdy nie stanie po żadnej ze stron politycznego sporu. Zaznaczył, że RPO nie może stanowić oręża w rękach polityków. – Ja reprezentuję trzecią stronę, czyli społeczeństwo i chcę bronić interesów ludzi, a nie PiS czy PO. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wygra politycznej wojny, ale ma bronić Kowalskiego, czy np. więźnia, któremu na bóle rakowe proponuje się APAP. Co więcej, ja nie jestem zagrożeniem dla żadnego ze stronnictw, bo nie istnieje nawet cień prawdopodobieństwa, że się do nich przyłączę. Jestem po stronie społecznej – powiedział.

Wspólny kandydat PSL i KO

Z kolei PSL wraz z Koalicją Obywatelską propnują prawnika Sławomira Patyrę. Dr hab. Sławomir Patyra jest prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego. W marcu jego kandydaturę przedstawił poseł PSL Krzysztof Paszyk razem z Robertem Kropiwnickim z klubu Koalicji Obywatelskiej. Kropiwnicki mówił o nim jako o doskonałym apolitycznym konstytucjonaliście, znającym prawa człowieka oraz mającym wrażliwość społeczną.

