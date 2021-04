Co z połączeniem Wiosny z SLD? Gawkowski: Po pandemii

–Mieliśmy jasne komunikaty sądu, że musieliśmy poczekać na ostateczne dokumenty, to wszystko się wydarzyło – podkreślał Gawkowski pytany w radiowej Trójce o to, kiedy powstanie Nowa Lewica. Jak zaznaczył wszystko odwleka w czasie pandemia koronawirusa.

– Prawdopodobnie w październiku oficjalne połączenie w postaci kongresu, trzeba poczekać na koniec pandemii, dzieje się, krok po kroku idziemy w planie, który zarysowaliśmy w 2019 r. – zapewnił.

"Wierzę w Lewicę"

– Wierzę w Lewicę, że ma wielki potencjał zdobywania głosów, pozyskiwania wyborców, przedstawiania nowoczesnego programu, budowania odpowiedzialności za grupy wykluczone, o których wielokrotnie mówimy, za prawa pracownicze – podkreślał Gawkowski.

Dopytywany o sprawozdanie finansowe Wiosny, stwierdził że nie otrzymuje ona subwencji z budżetu państwa, więc "nie będzie konsekwencji". – PKW możne podjąć taką decyzję, to zależy też od procedur w banku. Jak przyjmowaliśmy te środki, byliśmy przekonani, że można przyjąć pieniądze, które ludzie wpłacają indywidualnie do banku, a bank przeleje je jednym przelewem, okazało się, że PKW mówi, że to powinno być rozbite – tłumaczył.

"Jestem dużym zwolennikiem szczepień"

– To nie jest choroba, którą można lekceważyć, szanowni Państwo, jeżeli ktokolwiek z was jest chory na COVID-19, widzi, że coś się z nim dzieje, nie bójcie się, dzwońcie do szpitala, bo może się to skończyć naprawdę tragicznie – przestrzegał.

Jak podkreślił polityk Lewicy, szczepienia są niezbędne, żeby wyjść z kryzysu.

– Jestem bardzo dużym zwolennikiem szczepień, uważam, że dają szansę, że wyjdziemy z kryzysu, że im więcej Polek i Polaków się zaszczepi, tym lepiej, w tym aspekcie kibicuję rządowi, bo sukces rządu jest sukcesem Polski – mówił.

Zabrał również głos ws. szczepień AstraZeneki. – Jeśli jest decyzja EMA, że możemy szczepić, to szczepimy, jedyna rzecz, którą bym rekomendował, to ew. zmiana grupy docelowej, wg badań AstraZeneca może być niebezpieczna dla kobiet, które przyjmowały hormony – ocenił.

