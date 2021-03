Jest decyzja sądu ws. Nowej Lewicy

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty i lider Wiosny Robert Biedroń przekazali dziś, że Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził statut Nowej Lewicy – partii, którą współtworzą w konsekwencji połączenia obu ugrupowań.

Nowa Lewica. Żukowska: kilku osobom zależało, by to zablokować

"Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o prawomocności wpisu Nowej Lewicy do Ewidencji Partii Politycznych. Trwało to ponad rok, bo kilku osobom zależało na tym, by to zablokować. Ale racja jest po stronie cierpliwych" – poinformowała w mediach społecznościowych Anna-Maria Żukowska.

"Mamy to, na co czekaliśmy 1,5 roku. Został uprawomocniony nasz wniosek o wpisanie treści nowego statutu" – dodał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Nowa Lewica – niebawem odświeżony program

Z kolei Robert Biedroń zaznaczył, że "Lewica zawsze wygrywa, gdy jest zjednoczona". "Ostatnie rządy Lewicy to ogromny krok naprzód dla Polski. To wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Czas na kolejne dobre lata dla Polski" – komentował na Twitterze europoseł.

Biedroń zaznaczył, że na kongresie zjednoczeniowym Wiosny i SLD zostanie zaprezentowany "nowy, odświeżony" program połączonej już formacji. Data wydarzenia nie jest jeszcze znana.

Razem na razie osobno

Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna już w październiku 2019 roku postanowiły, że założą wspólną partię. Do współpracy została zaproszona również partia Razem, która choć zdecydowała się na współpracę z sojuszniczymi ugrupowaniami w ramach wspólnego klubu w Sejmie, woli jednak zachować odrębną strukturę partyjną.

