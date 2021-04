Co z amantydyną?

Do swojej pracy nad tym tematem dołożyłem nie tylko rozmowy z fachowcami, lecz także własne doświadczenie, gdyż 1 stycznia zachorowałem i okazało się, że mam pozytywny wynik. Moje doświadczenie zresztą potwierdzi każdy, kto chorował, ale ci, którzy nie przeszli przez „system leczenia COVID-19”, tego nie wiedzą, bo w tym względzie polegają co najwyżej na panikarskich doniesieniach mediów i kadrach z wwożeniem na szpitalne oddziały ludzi na łóżkach podłączonych do jakichś rurek. Kiedy masz dodatni wynik testu, to siedzisz w domu i czekasz na… pogorszenie stanu. W tej fazie nie ma żadnych lekarstw. Kupią ci APAP, jakieś witaminy i masz się modlić, by twój system odpornościowy zadziałał.