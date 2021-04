Rozprawa TK w sprawie kadencji RPO Adama Bodnara przerwana

Zanim prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie, swoje stanowiska przedstawili m.in. Adam Bodnar oraz posłowie Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast z PiS.

Sprawa RPO Adama Bodnara przed TK

W poniedziałek w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęła się rozprawa dotycząca zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, w której upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany.

Po raz pierwszy TK miał się zająć tą sprawą 20 września 2020 roku, jednak rozprawa nie doszła do skutku. Dzisiejszy termin jest już dziesiątą próbą podejścia do rozpatrzenia tej kwestii. Rozprawa odbywa się z inicjatywy grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Marek Ast (PiS) w trakcie przedstawiania uzasadnienia tłumaczył, że problem z kadencją obecnego RPO pojawił się z przyczyn politycznych. Ast wskazał na Senat, w którym chybotliwą większością dysponuje opozycja. Bez zgody izby wyższej powołanie następcy Bodnara jest niemożliwe.

Podobne argumenty podniósł przedstawiciel Sejmu, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, zaznaczając, że obecna sytuacja mogłaby trwać w nieskończoność.

W składzie orzekającym znaleźli się sędziowie: prezes Julia Przyłębska, Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski, Bartłomiej Sochański i Wojciech Sych.

Z kolei na godz. 18 w poniedziałek zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, celem zaopiniowania wniosków ws. powołania RPO.

Wybór RPO

Sejm zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na środę i czwartek. Punkt ten został zawarty we wstępnym porządku obrad.

Do tej pory kandydatury były zwykle odrzucane jeszcze w Sejmie, a jeśli izba niższa udzieliła poparcia danemu kandydatowi, to przepadał on w Senacie. Izba wyższa odrzuciła poprzedniego kandydata PiS, wiceszefa MSZ prof. Piotra Wawrzyka.

Obecnie w grze są trzy nazwiska: kandydat PiS Bartłomiej Wróblewski, wystawiony przez Lewicę Piotr Ikonowicz oraz wspólny kandydat PSL i KO Sławomir Patyra.

Czytaj też:

Tusk atakuje rząd: Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz PisowskąCzytaj też:

Żulczyk nazwał Prezydenta RP "debilem". Bodnar: Opinia ekspercka