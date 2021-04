Tusk atakuje rząd: Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz Pisowską

Mandat Adama Bodnara wygasł we wrześniu 2020 roku. Jego następca do tej pory nie został wybrany, w związku z czym nadal sprawuje on urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawa Adama Bodnara przed TK

Na poniedziałek w Trybunale Konstytucyjnym została wyznaczona rozprawa dotycząca zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, w której upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Rozprawa odbędzie się z inicjatywy grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Po raz pierwszy TK miał się zająć tą sprawą 20 września 2020 roku, jednak rozprawa nie doszła do skutku. Dzisiejszy termin jest już dziesiątą próbą podejścia do rozpatrzenia tej kwestii.

Swoją opinię w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych wyraził były premier Donald Tusk.

"Nielegalne władze chcą dziś usunąć Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z Was. Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz Pisowską" – napisał na Twitterze.

Wybór RPO

Sejm zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na środę i czwartek. Punkt ten został zawarty we wstępnym porządku obrad. Z kolei w na godz. 18 w poniedziałek zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, celem zaopiniowania wniosków ws. powołania RPO.

Wybór nowego RPO jest o tyle trudny, że musi go zaakceptować także Senat. Izba wyższa odrzuciła poprzedniego kandydata PiS, wiceszefa MSZ prof. Piotra Wawrzyka. Obecnie w grze są trzy nazwiska: kandydat PiS Bartłomiej Wróblewski, wystawiony przez Lewicę Piotr Ikonowicz oraz wspólny kandydat PSL i KO Sławomir Patyra.

