"Powiedział to stojąc obok premiera". Bielan: Gowin deklaruje, że chce przystąpić do partii Tuska

Adam Bielan był gościem Polsat News, gdzie komentował najświeższe wydarzenia polityczne. Europoseł PiS został zapytany o swoje słowa wypowiedziane w Radiu Zet, gdy stwierdził, że "Gowin chce wznowić współpracę z Donaldem Tuskiem".

– Nie dolewam oliwy do ognia. To jest wypowiedź na podstawie słów samego Gowina, który 10 dni temu, w czwartek, stojąc obok Mateusza Morawieckiego, sam z siebie powiedział, że Porozumienie powinno dołączyć do Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest Donald Tusk – tłumaczył mówił Bielan, dodając, że jest to niezgodne z umową koalicyjną.

Polityk zapewnił: – Gowin publicznie zadeklarował, że chce przystąpić do partii Donalda Tuska. Jeżeli chce to zrobić na własny rachunek, na do tego prawo, natomiast ja nie pozwolę na to, żeby wyciągał rzeszę działaczy Porozumienia, do jakiegoś projektu politycznego Donalda Tuska

"Porozumienie przypomina stajnię Augiasza"

Były wicemarszałek Senatu pytany, czy Zjednoczona Prawica przetrwa do następnych wyborów odpowiedział, że na razie "trzeba uporządkować sprawy w Porozumieniu". Według jego słów partia "aktualnie przypomina stajnię Augiasza".

– To nie są żadne splendory, honory ale ciężka praca. Ja muszę doprowadzić w partii do demokratycznych wyborów prezesa, których nie było już od 3 lat – stwierdził gość Polsat News.

– Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to myślę, że nie wszyscy, nie w pełnym składzie ale dotrwamy do końca kadencji. Czymś nieodpowiedzialnym byłoby dzisiaj, w warunkach pandemii rozbijanie Zjednoczonej Prawicy – dodał Adam Bielan.

