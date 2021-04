Budka domaga się informacji rządu nt. realizacji programu szczepień

– Wnoszę o przerwanie obrad do godz. 12:00, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do porządku obrad pilnej informacji rządu na temat realizacji programu szczepień – powiedział przewodniczący PO.

Budka: Samorządy chcą pomóc rządowi

– Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy w Polsce jak szczepienie Polek i Polaków. Tymczasem ponad dwa miliony szczepionek zalegają w magazynach. Nie chcecie szczepić w miejscach, które są przygotowane do tego. Samorządowcy w wielu miejscach w Polsce zgłaszają gotowość, mają przygotowane punkty. Tymczasem Polska jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o liczbę szczepień, liczbę testów. Jednocześnie znajdujemy się na niechlubnym podium, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Proste pytanie do pana premiera Morawieckiego. Dlaczego nawet w tak istotnej kwestii gracie zdrowie i życiem Polaków – mówił Borys Budka.

– To nie powinna być nigdy polityka. Samorządy są przygotowane do tego, żeby pomóc rządowi, tymczasem największą przeszkodą do szczepienia Polaków jest wasz rząd, ponieważ nie potraficie zorganizować nawet dystrybucji szczepionek – kontynuował polityk.

Marszałek Witek nie zwołała Konwentu Seniorów, a wniosek o przerwę został odrzucony w głosowaniu.

Kalendarz szczepień

Od środy na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się 57-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W środę może zapisywać się rocznik 1964 (57 lat). W czwartek zrobi to rocznik 1965 (56 lat).