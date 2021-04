Budka apeluje do Gowina: Ma pan wystarczającą liczbę posłów

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z Konstytucją. Sam Bodnar w krótkim briefingu prasowym zaapelował do polityków o dialog i wspólne wybranie nowego Rzecznika.

Swojego oburzenia dzisiejszym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny nie kryją politycy opozycji. Działacze Koalicji Obywatelskiej wprost piszą, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na "zlecenie" PiS.

"Ma pan wystarczającą liczbę posłów"

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej sprawę komentował lider KO Borys Budka. Polityk zwrócił się bezpośrednio do wicepremiera Jarosława Gowina.

– Wzywam wszystkich, którzy po stronie Zjednoczonej Prawicy będą krytykować to pseudoorzeczenie, byśmy wspólnie znaleźli kandydata, który przejdzie w Sejmie. Mówię do Jarosława Gowina, którego parlamentarzyści mówili wczoraj, że to orzeczenie będzie budziło ich uzasadnione wątpliwości. Tak, panie premierze, dzisiaj jest ten czas, by stanąć po stronie obywateli, by znaleźć takiego kandydata, który uzyska większość głosów w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów i należy wspólnie to zrobić – mówił Borys Budka.

Budka podczas konferencji podkreślił, że ogłoszenie tego "pseudoorzeczenia" przez prokuratora stanu wojennego dowodzi, że w sądzie konstytucyjnym konieczna jest "opcja zero". – Po wyborach należy zbudować sądownictwo konstytucyjne w Polsce od nowa, gwarantując przestrzeganie konstytucji, prawa europejskiego i elementarnych obywatelskich praw – stwierdził polityk podczas konferencji.

Czytaj też:

Grodzki o decyzji TK: To będzie oznaczało komisarza w biurze RPO. Nie możemy na to pozwolićCzytaj też:

Winnicki: Oto symbol upadku funkcji RPO za czasów Bodnara