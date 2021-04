Ziemkiewicz: Skandaliczne słowa Tuska w TVN

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie zwolnił z aresztu tymczasowego Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu w rządzie Platformy i PSL. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 1 mln zł poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i odebrania paszportu.

W reakcji na decyzję sądu prokuratura wydała oświadczenie, informując, że zwolnienie Nowaka z aresztu "stwarza bardzo duże zagrożenie dla prawidłowego biegu postępowania przede wszystkim poprzez stworzenie podejrzanemu możliwości ucieczki z kraju, a także umożliwienie mu mataczenia".

Wywiad Tuska w TVN

Wielu komentatorów łączy zwolnienie Nowaka z ostatnim wywiadem Donalda Tuska. W piątek, 9 kwietnia, były premier był gościem "Faktów po faktach" w TVN24. Stwierdził m.in., że Nowak zasługuje "na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem, a to, co słychać, to słychać spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań".

– Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego. Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i tak dalej być nie może – przekonywał Tusk.

Ziemkiewicz: To jest żałosne

Rafał Ziemkiewicz stwierdził w TV Republika, że "po skandalicznej mowie Tuska wygłoszonej w piątek na antenie TVN-u, nagle w poniedziałek sąd, który uważał materiał dowodowy za uzasadniający potrzebę aresztu przed ryzykiem wyjazdu za granicę albo matactwa na ogromną skalę, stwierdził, że materiał dowodowy nie wystarcza".

– Jego (Tuska – red.) przemowa była skandaliczna, odbierająca mu powagę urzędnika, którego można byłoby szanować w Unii Europejskiej – ocenił publicysta "Do Rzeczy".



Dodał, że Nowak ma poważne zarzuty korupcyjne. – Wiemy o grubych sumach dolarów. I on teraz pajacuje, że jest więźniem politycznym, że go prześladują. Jest to żałosne – powiedział Ziemkiewicz.

Czytaj też:

Nowak wyszedł z aresztu. Zaskakujący wpis Pawła Grasia