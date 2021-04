Dwaj panowie G.

Z życia poszerzanej koalicji. Czyli relacji: szeregowy wicepremier Jarosław Kaczyński – naczelny kukista Paweł Kukiz. Wszyscy się ekscytują sędziami pokoju. Betka! My słyszeliśmy, że na stole leżą bardziej rewolucyjne propozycje. Otóż Kaczyński SWP byłby się w stanie przychylić częściowo do okręgów jednomandatowych, gdyby Kukiz przychylił się do powrotu listy krajowej.

Od razu się rozmarzyliśmy. Wyobrażacie sobie, co by się działo w Eine Totalopposition, gdyby miała drogą negocjacji i porozumień wyłaniać wspólnych kandydatów przeciw PiS w okręgach jednomandatowych? Ostatni raz taką jatkę widziano pod Grunwaldem.