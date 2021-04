KGP: W czasie ostatniej doby nałożono ponad 4,6 tys. mandatów za brak maseczki

Według informacji przekazanych przez rzecznika KGP od początku działań, policjanci przeprowadzili ponad 3,8 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.

"Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono ponad 471 tys. mandatów, skierowano blisko 67 tys. wniosków o ukaranie do sądu oraz ponad 290 tys. osób pouczono" - podkreślił inspektor Ciarka.

Nie tylko mandaty

Przekazał, że w sobotę w związku z tym wykroczeniem funkcjonariusze policji nałożyli 4 tys. 692 mandatów, skierowali 848 wniosków o ukaranie do sądu, a 2 tys. 546 osób pouczyli.

"Ostatniej doby skontrolowano ponad 2,5 tys. środków transportu publicznego sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakrywania nosa i ust maseczką, sprawdzono prawie 8 tys. obiektów handlowych oraz 214 miejsca organizacji wesel i 27 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki" - wyliczył.

Kontrole w hotelach i restauracjach

Wskazał również, że w piątek policjanci skontrolowali 398 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 1 tys. 97 restauracji i 186 klubów fitness i siłowni.

Przypomniał też, że codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierowanych jest ok. 20 tys. policjantów. "Cały czas sprawdzamy również osoby skierowane na kwarantannę. Wczoraj sprawdzono aż 333 tys. 689 osób, a od początku działań to już ponad 67,8 mln takich sprawdzeń" - podał.

"Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego nie licząc prowadzonych spraw w związku ze zgłoszeniami" - dodał.