Czy Polacy wyjadą na majówkę? Zaskakujący wynik sondażu

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń o kolejny tydzień. Polityk poinformował jednocześnie o kilku wyjątkach od tej decyzji.

– Ale zwróćmy uwagę, że ta stabilizacja obłożenia łóżek i respiratorów jest na bardzo wysokim poziomie. To w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. To przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków – poinformował.

Decyzja ws. majówki

Minister Niedzielski poinformował jednocześnie, że "aby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki", restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych zostają przedłużone o dwa tygodnie.

Oznacza to, że działanie hoteli i obiektów noclegowych do 3 maja będzie ograniczone na dotychczasowych zasadach.

Co z wyjazdami na majówkę?

W odniesieniu do rządowych obostrzeń, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zapytań Polaków, czy planują wakacyjny wyjazd na długi weekend.

W odpowiedzi na pytanie: "Czy mimo obowiązujących restrykcji planują państwo w tym roku wyjazd na weekend majowy?", aż 80,6 proc. badanych odpowiedziało "nie". Odpowiedź "tak" wybrało 13,9 proc. badanych, a "nie wiem" 5,5 proc.

W odpowiedzi na pytanie: "Czy planują państwo turystyczny wyjazd za granicę w majówkę lub weekend bożociałowy?" aż 90,3 proc. badanych odpowiedziało "nie", a jedynie 5,4 proc. osób wybrało odpowiedź "tak". 4,3 proc. badanych nie wiem czy zdecyduje się na taki wyjazd.

Badanie na zlecenie Onetu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, w dn. 16–17. 04 2021 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

