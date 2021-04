Tomczyk do polityków PiS: Powinno wam zależeć na niezależnych sądach, bo przed nimi staniecie

– Zwracam się z apelem do wszystkich polityków w Polsce, również polityków PiS-u. Drodzy politycy PiS-u, to przede wszystkim wam powinno zależeć na tym, żeby sądy w Polsce były niezależne, bo prędzej czy później przed nimi staniecie. Czy chcecie, żeby po drugiej stronie stał ktoś, kto jest uzależniony od jakiejkolwiek opcji politycznej? Czy chcecie, żeby wasze czyny z tych wszystkich afer, które robiliście w trakcie ostatnich 6 lat, były rozliczone prawidłowo? To jest w interesie całej opinii publicznej, całego państwa i narodu polskiego, żeby w Polsce działał system niezależny od polityków – mówił na konferencji prasowej szef klubu KO Cezary Tomczyk.

– Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka ws. Sędziów w Polsce, prokuratorów w Polsce, nękanych ludzi w naszym kraju, żeby opinia publiczna mogła zobaczyć, jak wygląda ten system, żeby nikt nie mógł uciec od odpowiedzialności – dodawał.

Apel w tej sprawie polityk PO wystosował po tym, jak Izba Dyscyplinarna wydała postanowienie ws. sędziego Igora Tulei.

Sprawa Tulei

Sprawa dotycząca sędziego Tulei rozpoczęła się w środę, a zakończyła w czwartek wieczorem. Izba Dyscyplinarna rozpatrywała wniosek prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei na przesłuchanie. Ostatecznie sędziowie odrzucili wniosek śledczych. Zgodnie z decyzją Izby Dyscyplinarnej sędzia Tuleya nie będzie doprowadzony siłą na przesłuchanie.

"Zatrzymanie jest każdym rodzajem pozbawienia wolności w rozumieniu Sądu Najwyższego. W orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że konieczna jest odrębna decyzja Sądu Dyscyplinarnego, by sędziego zatrzymać. To prawo do nietykalności osobistej jest ujęte w art. 41 Konstytucji RP" – napisano w uzasadnieniu.

"Zasada wolności i nietykalności osobistej ma zasadnicze znaczenie dla uczestników postępowania. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może być dokonane tylko w trybie określonym w ustawie" – dodano.

"To nie jest żadne orzeczenie". Miller o decyzji ws. Tulei