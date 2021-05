Morawiecki: Majowe święta budują i umacniają patriotyzm

– Drodzy rodacy, nieprzypadkowo Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz celebrowanie przez nas Święta Flagi Rzeczypospolitej przypada w przeddzień majowej jutrzenki swobody – Narodowego Święta 3 maja. Wspominanie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji jest wspaniałą okazją do podkreślenia poczucia wspólnoty, której nie wyznaczają granice państwa, ale pamięć, tożsamość i solidarność z rodakami – powiedział Morawiecki w nagraniu opublikowanym w niedzielę na Facebooku.

Tłumaczył, że "niezależnie od miejsca, w którym żyjemy na co dzień, to powód do dumy dla nas wszystkich – Polaków w Europie, Azji, w Ameryce Północnej i Południowej, naszych rodaków na Kresach oraz na wszystkich kontynentach świata. – Jestem przekonany, że dla każdego z nas, gdziekolwiek żyje i krzewi polską historię i tradycję narodową, majowe święta mają szczególny wymiar – wpisują się w naturalny sposób w podtrzymywanie czci przodków, budują i umacniają patriotyzm, rodzą troskę o byt państwa i przyszłość narodu. Wpisują się w tradycję wolnościową wszystkich Polaków – stwierdził premier.

Morawiecki: Życzę wszystkim trwania w polskości

Podkreślił, że nie do przecenienia jest rola Polonii i Polaków za granicą. – Odczuwam szczególną satysfakcję, że tegoroczne święto mogę uczcić w Wilnie – mieście szczególnie bliskim milionom polskich serc. To tu spotykam się ze wspaniałą polską społecznością. Cieszę się, że uczestnicząc w polsko-litewskich obchodach 230. rocznicy Konstytucji 3 oraz zaręczenia wzajemnego obojga narodów, mogę również być obecny na uroczystości podpisania aktu erekcyjnego rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Będę miał także okazję pomodlić się w wyjątkowym dla wszystkich Polaków miejscu – w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie – powiedział Morawiecki.

– Składam dziś wszystkim Państwu najlepsze życzenia: trwania w polskości oraz owocnej pracy na rzecz jedności i poczucia narodowej wspólnoty. Obyśmy jako Polacy mogli w pokoju i szacunku, dokądkolwiek zaniosło nas nasze życiowe przeznaczenie, stale zdobywać i tworzyć wolność, o którą z determinacją oraz wyjątkową wizją zabiegali i walczyli nasi przodkowie – oświadczył premier.

