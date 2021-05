Co z kinami, basenami i siłowniami? Opublikowano rozporządzenie

Zgodnie z opublikowanym w czwartek Rozporządzeniem Rady Ministrów, od 15 do 28 maja zbiorowe formy kultury i rozrywki są możliwe tylko na otwartym powietrzu; od 29 maja do 5 czerwca – również w pomieszczeniach zamkniętych.

Luzowanie obostrzeń w kulturze

Dotyczy to podmiotów działalności twórczej – m.in. teatrów i kin – z wyłączeniem zespołów muzycznych i grup cyrkowych.

Widzom ma być udostępnione co drugie miejsce na widowni, lecz nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc. W przypadku, gdy miejsca na widowni nie są wyznaczone, musi zostać zachowane minimum 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy członkami publiczności – nie dotyczy to widzów, którym towarzyszą dzieci poniżej 13 roku życia lub osoby niepełnosprawne, jak również osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarujących.

Obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Zabronione jest spożywanie napojów i posiłków.

Również od 29 maja możliwe będzie wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych, oraz prowadzenia zajęć w domach kultury i świetlicach – liczba uczestników nie może przekraczać piętnastu osób, konieczne jest zachowanie półtorametrowego dystansu społecznego i przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zabronione jest spożywanie napojów i posiłków.

Do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności przez muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą zostało uznane za dopuszczalne, z zachowaniem restrykcji sanitarnych – na 15 m kw. powierzchni obiektu może przebywać tylko jedna osoba (nie dotyczy to udostępniania zbiorów, znajdujących się na wolnym powietrzu, czyli zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów), obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką.

Wracają kluby fitness, siłownie i baseny

Od 29 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów – wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem rozporządzenia Rady Ministrów. Będą obowiązywały limity osób.

Rozporządzenie przewiduje, że od 29 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r. działalność będą mogły wznowić kluby fitness i siłownie, ale z limitem 1 osoby na 15 mkw powierzchni.

Warunek nie dotyczy działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness: "działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów; dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych" – dodano w rozporządzeniu.

W dokumencie wskazano, że od 29 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r. przywrócona będzie działalność basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych. Będą mogły być udostępnione ograniczonej liczbie osób – "nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku, albo obiektu".

Jednocześnie "udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami" – dodano w rozporządzeniu.

Jak zaznaczono, osoby korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku "są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe".

Z rozporządzenia wynika również, że od 15 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w obiektach sportowych na otwartym powietrzu dopuszczalne będzie udostępnienie publiczności maksymalnie 25 proc. liczby przewidzianych dla niej miejsc, co czwartego miejsca na widowni. Dodano, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni widzowie będą musieli zachować między sobą dystans 1,5 m.

Jak wskazano, podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym) m.in.: dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne; zapewnia osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku albo ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. "Dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (...) wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku" – podano w rozporządzeniu.