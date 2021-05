Kolejne łagodzenie obostrzeń. Od soboty otwarte hotele

W częściach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Posiłki można zamawiać jedynie do pokoju, hotelowe siłownie i strefy spa wciąż pozostają zamknięte.



Wytyczne sanepidu

Zgodnie z wytycznymi sanepidu po wejściu do hotelu obowiązkowe jest zmierzenie temperatury, obowiązuje zakaz wpuszczania osób postronnych. Zamknięte mają być także pomieszczenia wspólne. Pokoje będą sprzątane tylko na życzenie gościa. Hotele mają obowiązek przygotowania izolatki dla gości u których pojawią się objawy COVID-19.

Imprezy okolicznościowe na świeżym powietrzu

Choć początkowo możliwość organizowaniu komunii czy wesel na świeżym powietrzu miała być możliwa od przyszłego tygodnia, to zgodnie z rozporządzeniem jest to dopuszczalne już od 8 maja, jednak z limitem gości do 25 osób. Osoby zaszczepione dwiema dawkami bądź jedną dawką Johnson&Johnosn nie są wliczane do tego limitu.

Kolejne zmiany od przyszłego tygodnia

Od przyszłej soboty – 15 maja otwarte będą ogródki restauracyjne, dotyczy to również tych hotelowych. Od 29 maja będą mogły otworzyć się restauracje hotelowe, siłownie i solarnia.

Bez maseczek na świeżym powietrzu

Od przyszłej soboty zostanie zniesiony także obowiązek noszenia maseczek w na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną także kina i teatry na świeżym powietrzu. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i szkół średnich będą uczyli się w systemie hybrydowym. Będzie możliwe także uprawianie sportu w obiektach na świeżym powietrzu, z udziałem 25 proc. publiczności.



Otwarte restauracje, kina, teatry

Od 29 maja otwarte zostaną restauracje przy maksymalnym obłożeniu 50 proc. lokalu i reżimie sanitarnym. Będzie też możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii przy limicie do 50 osób. Otwarte zostaną kina, teatry, obiekty sportowe w reżimie sanitarnym. Wszyscy uczniowie wrócą do szkół w systemie stacjonarnym.

Czytaj też:

Wkrótce koniec z maseczkami. Rozporządzenie w Dzienniku UstawCzytaj też:

Odporność populacyjna w Polsce? Ekspert: Niewiele nam brakuje