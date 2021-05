Europoseł Lewicy o odwołaniu Grodzkiego. Chodzi o Fundusz Odbudowy

"Marszałek Grodzki na Konwencie zapowiedział zarządzenie przerwy w posiedzeniu Senatu do 27 maja, dopiero w tym dniu rozpatrzona zostanie ustawa ratyfikacyjna. Komisje prawdopodobnie 19 maja. Festiwal obstrukcji parlamentarnej w Senacie trwa. Polacy czekają na pomoc" – napisał dzisiaj na Twitterze wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Wcześniej polityk PiS informował, że Grodzki skierował ustawę ratyfikacyjną do komisji senackich, które do tej pory się nie zebrały. "To uniemożliwia poszerzenie porządku o ten punkt. Marszałek może zlecić pilne posiedzenie komisji" – stwierdził Pęk.

Balt o działaniach Grodzkiego

Działania marszałka Senatu to realizacja planu Grodzkiego, który chce wykorzystać jak najwięcej czasu na analizuję ustawy ratyfikacyjnej. Wielu polityków wyraża jednak wątpliwości, czy działania Grodzkiego wynikają z troski o jakoś uchwalonej ustawy.

– Polska i Unia Europejska potrzebuje jak najszybciej pieniędzy, potrzebuje jak najszybciej nadziei na to, żeby się odbudować i zbudować odporność przeciw takim strasznym chorobom jak właśnie COVID-19. Obawiam się, że działalność pana marszałka Grodzkiego jest tylko skierowana na to, żeby Platforma udowodniła jej głosowanie przeciw ratyfikacji Funduszu Odbudowy było do czegoś potrzebne, a nie skierowane w kierunku tego, żeby Polakom było lepiej – komentował sytuację europoseł Lewicy Marek Balt w programie „Jedziemy” TVP Info.

– Wzywałem premiera Mateusza Morawieckiego do jak najszybszej ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Teraz wzywam pana marszałka Grodzkiego do jak najszybszej ratyfikacji Funduszu Odbudowy UE – podkreślił dalej polityk.

– Jeśli tego nie będzie robił, to w mojej ocenie straci szansę, straci po prostu możliwość pełnienia funkcji, bo jest osobą, która upartyjnia swoją funkcję. Funkcję marszałka Senatu RP. Powinien działać dla dobra Polski, a nie dla dobra partii. Jeśli będzie tak dalej działał, to powinien zostać odwołany i zostać powinien ktoś inny marszałkiem Senatu – dodał Balt.

