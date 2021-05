Były zastępca Rzeplińskiego uderza w Grodzkiego. Miażdżąca opinia

Od kilku dni politycy PiS apelują do marszałka Tomasza Grodzkiego, by Senat jak najszybciej zajął się ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy.

W poniedziałek w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Grodzki oświadczył, że Senat chce zgłosić poprawki do ustawy ratyfikacyjnej oraz zaapelować do prezydenta Andrzeja Dudy, by podejmując decyzję wziął pod uwagę zastrzeżenia Senatu. Grodzki stoi na stanowisku, że na rozpatrzenie ustawy ratyfikacyjnej izba ma 30 dni.

W środę na konferencji prasowej wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk zaapelował do Grodzkiego o "niezwłoczne procedowanie ustawy ratyfikacyjnej i o przyjęcie jej bez poprawek na najbliższym posiedzeniu".

Słowa Biernata uderzają w plan Grodzkiego

Podobną opinię w tej sprawie wyraził prof. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od 2010 do 2017 roku także wiceprezes TK. W rozmowie z OKO.press Biernat powiedział, że do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy nie można dopisać poprawek Senatu.

– To, że PiS łamie konstytucję i prawo, to nie znaczy, że obecny Senat ma obniżać ustalone standardy. Jeśli Senat doda coś do ustawy ratyfikacyjnej, Sejm to obali – oświadczył były wiceprezes TK, który był zastępcą Andrzeja Rzeplińskiego.

Biernat dodał, że ustawa ratyfikacyjna powinna składać się jedynie z dwóch artykułów: wyrażenia zgody i daty wejścia w życie.

58 mld euro dla Polski

4 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

