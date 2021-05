Poseł PiS opuścił szpital. "Dziękuję za modlitwę i słowa wsparcia"

Polityk PiS przeszedł 4-godzinną operację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jak sam poinformował w mediach społecznościowych była ona "niespodziewana", a do szpitala trafił w wyniku rutynowego badania.

"W efekcie dzięki kompetencji lekarzy dostałem wskazanie do natychmiastowej operacji. Ta operacja najprawdopodobniej uratowała mi życie" – podkreślił. Polaczek napisał, że splot wielu uwarunkowań, ale przede wszystkim intensywnej pracy po przebyciu COVID-19 wywarł negatywny wpływ na jego zdrowie. Poseł ciężko przeszedł COVID-19 na jesieni ubiegłego roku.

Teraz polityk poinformował, że opuścił już szpital. W mediach społecznościowych podziękował za opiekę personelowi zabrzańskiego szpitala oraz za wsparcie, jakie otrzymał od osób dobrej woli.

Polaczek: Dziękuję

"Właśnie wyszedłem ze szpitala. Raz jeszcze dziękuję tym wszystkim którzy w Śląskim Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases w Zabrzu, każdego dnia nie tylko profesjonalnie, ale z sercem ratują ludzkie życie i zdrowie. Jestem nie tylko niezmiernie wdzięczny personelowi medycznemu, ale dziękuję raz jeszcze każdemu z Was za przesłane życzenia powrotu do zdrowia, za modlitwę i słowa wsparcia" – napisał Polaczek. Polityk podziękował szczególnie prof. Marianowi Zembali, z którym rozmawiał tuż przed operacją.

Polityk poinformował także, że czego go teraz długa rehabilitacja. Polaczek chciałby, aby jego historia zmotywowała społeczeństwo do lepszego dbania o własne zdrowie.

"Chcę, żeby ten post przyczynił się do tego, aby każdy z Was zadbał o siebie. Jeśli bardzo źle się poczujecie, natychmiast się diagnozujcie, a w razie potrzeby bezzwłocznie zacznijcie leczenie lub poddajcie się operacji. Taka decyzja może Wam, tak jak i mnie, uratować zdrowie, a nawet i życie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich! Bądźcie zdrowi" – napisał polityk.

Czytaj też:

Poseł PiS po przejściu koronawirusa: Covidowa paskuda mnie dopadła i próbowała zabić