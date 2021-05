"Pokłosie tzw. Strajku Kobiet". Zdewastowano kolejny kościół

"Pokłosie tzw. »Strajku Kobiet«! Kolejny kościół zdewastowany, zaraz przy nim nienawistne hasła" – podano 14 maja na Facebooku Ośrodka Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor.

Na zdjęciach, które opublikowano w serwisie widać zniszczone, pomazane ściany kościoła św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie oraz obraźliwe napisy na chodniku przez świątynią.

Sprawę opisał na Twitterze także szczeciński radny Dariusz Matecki..

„Zdewastowano Kościół Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. To nie tylko obiekt sakralny, kultu religijnego – to również zabytek naszej polskiej kultury. Barbarzyńcy spod znaku pioruna dopuszczają się kolejnych zniszczeń a opozycja do dzisiaj nie potępiła tych działań..”. – pisze polityk.

– Kościół, który był niszczony przez niemieckich nazistów, dzisiaj jest niszczony przez osoby związane ze Strajkiem Kobiet – relacjonuje Matecki w krótkim nagraniu.