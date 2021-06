Znieważał naród polski, prezydenta i katolików. Pastor Chojecki skazany

Sprawa ma związek ze słowami, jakie pastor Chojecki wypowiedział w jednym z programów internetowej telewizji "Idź pod prąd".„Gó...o w błyszczącym papierku", „mały świetlik, raczej z kibla świetlik", „jełop skończony", „baran", „zdrajca", „tchórz skończony" – tymi słowami Chojecki miał obrażać prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas nagrania miał on również ubliżać katolikom oraz państwu polskiemu. „Katolicka zidiociała Polska",,,Polacy są gnidowaci" – takich określeń miał m.in. używać w swoim programie na You Tube. Prokuratura zarzucała mu również, że publicznie nawoływał do wszczęcia wojny z Koreą Północną.

Za te wszystkie czyny Chojeckiemu groziła kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jak przedstawili śledczy, stenogramy z wypowiedziami mężczyzny liczyły kilkaset stron. Chojecki często zabierał bowiem głos na tematy społeczno-polityczne oraz te związane z religią.

Wyrok

W czwartek Sąd Okręgowy w Lublinie skazał pastora Chojeckiego na 8 miesięcy prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Ponadto mężczyzna musi zapłacić prawie 21 tys. złotych tytułem kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

– Z wieloma tymi wypowiedziami trudno się zgodzić, bo nie możemy tu mówić o odmienności poglądów. Krytyka też nie może być dowolna, musi być ograniczona. Nawet wolność słowa zagwarantowana w Konstytucji RP ma swoje ograniczenia. Wypowiedzi te wykraczają poza krytykę, gdyż okazywały pogardę – powiedział sędzia Andrzej Klimkowski.

Pastor Chojecki został oczyszczony tylko z jednego zarzutu – nawoływania do wojny z Koreą Północną. Sąd nie dopatrzył się w tym przypadku wypełnienia znamion czynu zabronionego.

Pastor Chojecki nie był obecny podczas ogłaszania wyroku. Ma odnieść się do niego w czwartek popołudniu.

